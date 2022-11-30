Москва, 30 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Тестирование новых способов боевого применения ракетных войск и артиллерии идёт в ходе СВО, заявил 30 ноября на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

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Заявив, что успех боевых действий во многом зависит от эффективности огневого поражения противника и что значительная роль в этом отводится российскими войсками ракетным войскам и артиллерии, Шойгу сказал:

«В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения».

Глава Минобороны пояснил, что российские военные в ходе СВО применяют разведывательно-ударные огневые комплексы, в том числе беспилотники и «современные и перспективные образцы вооружения».

Напомним, 23 ноября по энергообъектам Украины российские войска нанесли серию ракетных ударов, обесточивших практически всю территорию противника.