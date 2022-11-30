Пекин, 30 ноября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Военные учения вооружённых сил Индии и США, стартовавшие 30 ноября возле китайско-индийской границы, противоречат договоренностям Пекина и Нью-Дели. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Rajan.PITHVA Граница Индии и Китая

«Совместные военные учения Индии и США неподалеку от китайско-индийской границы идут вразрез с соглашениями, подписанными Китаем и Индией в 1993 и 1996 годах и не способствуют росту взаимного доверия между двумя странами», — заявил Лицзянь.

Он сообщил, что МИД КНР направил индийской стороне ноту, в которой сообщил об озабоченности Пекина данными учениями.

Стоит отметить, что Индия и Китай в указанных соглашениях договорились не проводить военные манёвры в непосредственной близости к своим границам. Американо-индийские учения начались на севере Индии, в штате Уттаракханд, который граничит с Китаем. В прошлом году подобные учения проходили на территории США.