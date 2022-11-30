Вассерман заявил, что США могут немного сократить поставки вооружений на Украину

Москва, , 14:23 — REGNUM Издание The Wall Street Journal сообщает о том, что лидеры ЕС разочарованы экономическими результатами американской политики, однако маловероятно, что Белый дом всерьез прислушается к этим жалобам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП).

Флаги США и ЕС

«К жалобам, наверное, прислушаются и радостно придут к выводу, что все в порядке. Что давно задуманный план удалось осуществить. И если что-то по этому поводу будет предпринято, то разве что сокращение поставок вооружений для террористической организации «Украина», поскольку после завершения разорения Европейского союза, после завершения уничтожения европейской промышленности Украина станет в какой-то мере источником повышенной опасности и для США, — сказал Вассерман. — Поэтому возможно, что американские поставки вооружений на Украину немного сократятся. Полностью не остановят, пока мы не ликвидируем эту террористическую организацию. Но Европейский союз дожмут. И цену поставляемого туда газа если и снизят, то только тогда, когда в ЕС не останется промышленных потребителей этого самого газа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, как США используют Украину для уничтожения экономики ЕС.