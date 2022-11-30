Москва, , 13:15 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе предстоящего визита в США будет просить Белый дом о снижении цен на американские энергоресурсы, но эту просьбу, скорее всего, тихо спустят на тормозах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП).

Флаги США и ЕС

«Сегодня США, используя в качестве удобного предлога террористическую организацию «Украина», добивают экономику Европейского союза, — сказал Вассерман. — Они уже отрезали ЕС от сравнительно дешевых энергоресурсов из Российской Федерации. И сейчас нет источников энергоресурсов для ЕС, сколько-нибудь сопоставимых по цене с теми, что ЕС получает из России. И уже сейчас очень многие бизнесы Европейского союза начинают процесс перевода своих производств в США и в Китай. Поскольку только в США есть собственные энергоресурсы, сопоставимые по цене с энергоресурсами из РФ (хотя дороже, но ненамного), а КНР все еще получает энергоресурсы из Российской Федерации. И я совершенно не сомневаюсь, что тот же Макрон во время визита в США постарается поднять вопрос об удешевлении энергопоставок из США. И не сомневаюсь, что эта просьба будет тихо спущена на тормозах».

Как полагает Вассерман, американцы согласятся поставлять что-то в Европу только после того, как в Европе уже не будет серьезных промышленных потребителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, почему США хотят разрушить экономику Европейского союза.