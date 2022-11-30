Луганск, 30 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Ликвидация иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, на данный момент является приоритетной целью для авиации, артиллерии и пехоты союзных сил. Об этом 30 ноября сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«Если у нас есть информация, что в штурмовых подразделениях ВСУ находятся иностранные военные, эти подразделения становятся целью номер один для нашей артиллерии, ВКС и пехоты», — заявил Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

Также офицер Народной милиции ЛНР добавил, что численность наемников является «довольно внушительной», среди них, в частности, есть граждане Польши.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представители правоохранительных органов Херсонской области нашли в селе Счастливцево тайник с 127 снарядами для артиллерии ВСУ.