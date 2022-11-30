Вашингтон, 30 ноября 2022, 12:50 — REGNUM Против импорта Пакистаном российской сырой нефти не возражают американские власти. Об этом 30 ноября сообщает газета News со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.
«Мы признаем давление, с которым сталкиваются правительства [других стран], чтобы обеспечить доступные поставки топлива», — сказал он.
Также Прайс отметил, что ранее Вашингтон заявлял, что странам мира в этом вопросе нужно будет делать свой собственный выбор с учётом своих обстоятельств в контексте импорта энергоносителей.
При этом представитель Госдепа отметил, что американской стороне известно о визите в Москву делегации Пакистана. В то же время, он уточнил, что Вашингтон продолжит поощрять шаги по снижению долгосрочной зависимости от поставок российских энергоносителей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в США.