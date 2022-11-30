В Госдепе заявили, что не возражают против импорта Пакистаном нефти из России

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Против импорта Пакистаном российской сырой нефти не возражают американские власти. Об этом 30 ноября сообщает газета News со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

Нед Прайс U. S. Department of State

«Мы признаем давление, с которым сталкиваются правительства [других стран], чтобы обеспечить доступные поставки топлива», — сказал он.

Также Прайс отметил, что ранее Вашингтон заявлял, что странам мира в этом вопросе нужно будет делать свой собственный выбор с учётом своих обстоятельств в контексте импорта энергоносителей.

При этом представитель Госдепа отметил, что американской стороне известно о визите в Москву делегации Пакистана. В то же время, он уточнил, что Вашингтон продолжит поощрять шаги по снижению долгосрочной зависимости от поставок российских энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в США.