Вассерман рассказал, как и почему США стремятся разрушить экономику Европейского союза

Москва, , 13:04 — REGNUM Самый главный кошмар для США заключается в том, что регионы с дешевой рабочей силой могут переключиться на сотрудничество с западноевропейскими разработчиками, именно поэтому Америка пытается всеми силами уничтожить экономику Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП). Так он прокомментировал публикацию в The Wall Street Journal, авторы которой сообщили о недовольстве европейских лидеров результатами американской политики.

Флаги США и ЕС Fdlx.com

«США еще с конца прошлого тысячелетия, по крайней мере с начала 1990-х годов, всеми доступными им способами пытаются уничтожить экономику Европейского союза, — сказал Вассерман. — И не из стремления напакостить, а по суровой экономической необходимости. Выводя свои производства в регионы с дешевой рабочей силой, США, и не только они, заключают лицензионное соглашение о том, что им платят за право производить их разработки. Конкретные суммы платежей, естественно, разные, но общий принцип таков — те же США, например, получают продукцию, сделанную в Китае или Вьетнаме, практически бесплатно. То есть кто-то там платит за это, но эти деньги через механизмы лицензионных отчислений практически полностью возвращаются в те же США, а производители наверстывают упущенное, продавая эту же продукцию в других регионах. И все бы хорошо — кроме одной мелочи. Евросоюз располагает собственной высокотехнологичной промышленностью, а значит, располагает собственными кадрами разработчиков примерно того же качества, что и разработчики в США».

И соответственно, как пояснил Вассерман, «самый кошмарный кошмар» для США состоит в том, что регионы дешевой рабочей силы переключатся на взаимодействие с западноевропейскими разработчиками.

«И тогда уже ЕС будет получать восточную продукцию практически бесплатно, а США придется платить «за себя и за того парня», — сказал Вассерман. — Поэтому, как только начался вывод производств в регионы с дешевой рабочей силой, одновременно началась борьба за разрушение западноевропейской экономики. В этой борьбе было совершено очень много преступлений. Например, разгром Югославии, последующий разгром Сербии и превращение автономного края Косово в крупнейший в мире центр перевалки героина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Ковалев рассказал, в чем логика американо-европейского противостояния.

Читайте ранее в этом сюжете: США продолжат игнорировать интересы Европейского союза — экономист