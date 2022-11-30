Москва, 30 ноября 2022, 12:47 — REGNUM Бактерия, вызывающая вирусный менингит, не имеет высокого уровня стойкости. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на Институт дезинфектологии ведомства.

Срез ткани головного мозга при заражении менингитом
Срез ткани головного мозга при заражении менингитом
Cdc.gov

«Возбудитель менингококковой инфекции Neisseria meningitides не отличается особой стойкостью», — сказал эксперт.

Отмечается, что бактерия может быть активной на картонных, гофрокартонных и фанерных поверхностях, которые используются для упаковки посылок, не более 120 минут при температуре 10 градусов по Цельсию.

В пресс-службе также напомнили об инспекции площадки российского маркетплейса, где обнаружили вспышку вирусного менингита, и подчеркнули, что специалисты обработали поверхности, на которых работали заразившиеся. Также были обеззаражены помещения, в которых находились сотрудники площадки маркетплейса.

В Роспотребнадзоре также резюмировали в связи со всем вышесказанным, что риск заражения вирусным менингитом для клиентов маркетплейса отсутствует.