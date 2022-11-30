Politico: США убеждают Польшу согласиться на потолок цен на нефть в $62

Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются убедить Польшу согласиться на предельную цену на российскую нефть в размере $62, сообщает газета Politico.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что разногласия между европейскими странами по теме потолка цен на нефть из России остаются значительными, в качестве важного элемента обсуждения выступает потенциальный механизм пересмотра потолка цен.

Польша, Литва и Эстония хотят покупать нефть по цене еще ниже, чем $62. В свою очередь Греция, Кипр и Мальта требовали установить потолок цен выше, или выплатить компенсации их индустрии морских перевозок.

«Вашингтон помогает выйти на соглашение с Варшавой через прямые контакты с ней наряду с ЕС. По словам одного из дипломатов, полякам всегда нужно чуть больше времени», — пишет газета Politico.

По данным издания, Еврокомиссия намерена начать консультации по новому пакету санкций против Москвы уже в эти выходные.

Напомним, западные санкции против России привели к росту цен на электроэнергию, газ и продукты питания в странах ЕС и США. Президент России, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что страна не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить российским интересам.