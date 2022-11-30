Ташкент, 30 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Дальнейшее расширение многопланового сотрудничества стало основной темой обсуждения в ходе телефонного разговора президентов Узбекистана и России Шавката Мирзиёева и Владимира Путина. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

president. uz Путин и Мирзиёев

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Отмечается, что телефонный разговор глав двух государств прошёл в традиционно открытой, доверительной и дружеской атмосфере.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства Узбекистана и России», ― отмечено в сообщении.

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Также Путин и Мирзиёев отметили продолжающиеся активные контакты на разных уровнях и совместную плодотворную работу по реализации договоренностей на высшем уровне, которая набирает обороны.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам практического сотрудничества в многостороннем формате. Лидеры также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Самарканде президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подписал декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами.