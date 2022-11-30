Геническ, Херсонская область, 30 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Представители правоохранительных органов Херсонской области обнаружили тайник с 127 снарядами для артиллерии ВСУ. Об этом 30 ноября сообщает Telegram-канал областного ГУ МДВ.

Маргарита Князева ИА REGNUM Снаряды

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские Генического муниципального округа Херсонской области в с. Счастливцево — в заброшенной постройке одной из баз отдыха — обнаружили тайник с боеприпасами ВСУ. В результате осмотра строения полицейские изъяли 127 снарядов калибра 152 мм и 8 металлических укупорок с боеприпасами», — отмечается в сообщении.

На данный момент ведутся дополнительные проверки, продолжатся системные мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ нанесли по городу Углегорску в ДНР удар из РСЗО HIMARS.