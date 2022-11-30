Военная разведка США будет плотней заниматься Китаем
Военная разведка США создала группу, которая будет специализироваться на Китае
Вашингтон,
30 ноября 2022, 12:47 — REGNUM Разведывательное управление минобороны (РУМО) США объединило в одном подразделении всех экспертов, которые работают по Китаю. Об этом сообщил журналистам начальник штаба РУМО Джон Кирххофер, передаёт портал 29 ноября Defense News.
США и Китай
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Всё очень просто: мы создали подразделение и назвали его «Китай». Если вы находитесь в РУМО и занимаетесь Китаем, то вы находитесь в этом подразделении», — сказал Кирххофер.
Он подчеркнул, что новое подразделение будет заниматься только Китаем. В полноценном режиме оно начнёт работать в начале 2023 года.
Стоит отметить, РУМО занимается сбором исключительно тех данных, которые нужны для ведения боевых действий. В 2017 году управление объявило о найме специалистов по России и окружающим её странам.
История вопроса
Новости и аналитика о взаимоотношениях двух крупнейших экономик мира. Фактически речь идет о конкуренции между сверхдержавой и ее главного соперника, стремящегося в ближайшие десятилетия превзойти нынешнего мирового лидера.
Руководство США обеспокоено усилением роли Китая в мире в целом и экономике США в частности. Отдельное недовольство американских политиков вызывает рост торгового дисбаланса в торговом обороте с КНР.
Попытки президента Трампа исправить ситуацию, вводя пошлины на китайские товары являются одним из факторов, осложняющим отношения двух стран. Эксперты оценивают ситуауию на середину 2019 года как «торговую войну».
На фоне нарастающих противоречий в США нарастает волна шпиономании. Помимо «russian hackers» теперь в Штатах ищут следы и китайских.
В качестве контрмер усилению Китая США пытаются ослабить Поднебесную, стремясь накалить ситуацию на ее периферии, либо внутри страны. Также США прикладывают значительные усилия по нейтрализации китайской экспансии в Африке, Латинской Америке и иных регионах мира.