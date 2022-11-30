Вашингтон, 30 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Разведывательное управление минобороны (РУМО) США объединило в одном подразделении всех экспертов, которые работают по Китаю. Об этом сообщил журналистам начальник штаба РУМО Джон Кирххофер, передаёт портал 29 ноября Defense News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Всё очень просто: мы создали подразделение и назвали его «Китай». Если вы находитесь в РУМО и занимаетесь Китаем, то вы находитесь в этом подразделении», — сказал Кирххофер.

Он подчеркнул, что новое подразделение будет заниматься только Китаем. В полноценном режиме оно начнёт работать в начале 2023 года.

Стоит отметить, РУМО занимается сбором исключительно тех данных, которые нужны для ведения боевых действий. В 2017 году управление объявило о найме специалистов по России и окружающим её странам.