Repubblica: власти Италия могут в начале января одобрить шестой пакет поставок оружия Киеву

Рим, , 12:40 — REGNUM Шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи режиму Киева, скорее всего, будет принят властями Италии в начале января 2023 года. Об этом 30 ноября сообщает газета La Repubblica.

Поставки оружия ResoluteSupportMedia

Отмечается, что, по информации издания, перед этим документом итальянские власти примут ещё один указ, формирующий правовую базу военной помощи Италии украинскому режиму на период всего 2023 года.

Также указывается, что новые поставки оружия боевикам ВСУ будут в течение ближайших дней обсуждаться советом министров Италии, однако на данный момент непонятно, войдут ли в следующий межминистерский указ европейские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T, шесть из которые есть у итальянских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил о необходимости «большего европейского присутствия» на Западных Балканах.