Санкт-Петербург, 30 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Новое общественное пространство создано в здании Левашовского хлебозавода в Петроградском районе Петербурга. Уникальное здание, памятник эпохи конструктивизма, хлебозавод в котором работал и в годы блокады, станет местом проведения общественных мероприятий. Память о подвиге хлебопеков времён Великой Отечественной войны сохранят в «блокадной комнате».

Иван Шилов ИА REGNUM Левашовский хлебозавод (вид до реконструкции)

Как сообщил 30 ноября профильный портал по недвижимости NSP. RU, власти города выдали девелоперской Группе RBI разрешение на ввод в эксплуатацию здания, являющегося памятником регионального значения. Для посетителей новое культурно-деловое пространство откроется в первом полугодии 2023 года.

За время реконструкции заводского здания были демонтированы не имеющие ценности пристройки, исказившие внешний вид здания-памятника, заменены аварийные конструкции, кровля и перекрытия. Отреставрированы фасады, заменены окна, смонтировано новое инженерное оборудование.

По данным портала, в 2023 году в здании бывшего Левашовского хлебозавода откроется зал-лекторий с амфитеатром, в котором можно будет проводить театральные постановки, кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты. Появится выставочная площадка с постоянной экспозицией, посвященной истории хлебозавода, учебные аудитории, а также офисное пространство и ресторан. Вблизи здания появятся сквер и пешеходная площадь.

«Сердцем всего проекта станет «блокадная комната» — камерное пространство в 70 кв. м, где гостям предстоит испытать эмоциональное погружение в историю ленинградской блокады», — отмечает источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, в годы войны на Левашовском хлебозаводе работал пекарем Даниил Иванович Кютинен (1883-1942), умерший от голода в первую блокадную зиму. 59-летний пекарь Кютинен умер на своем рабочем месте от дистрофии, находясь рядом с хлебом, который выпекал для других. Его имя внесено в Книгу памяти «Блокада». Власти Петербурге ранее не проявили интереса к увековечиванию памяти пекаря, что можно было бы сделать в здании бывшего хлебозавода.