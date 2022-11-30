Москва, 30 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Проблемы по автомобилям из Армении будут решены к маю 2025 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«К моменту присоединения Армении к ЕАЭС в Армению было ввезено около 350 тыс. автомобилей. Ввезены они были по существенно более низким ставкам ввозной таможенной пошлины, чем приняты в ЕАЭС. Было принято решение комиссией ограничить использование этих автомобилей только на территории Армении и лицам, постоянно проживающим в Армении.

По этим 350 тыс. проблема будет решение 1 января 2023 года. С этой даты они все будут товаром ЕАЭС и проблема снимается», — заявил Булавин.

«Но там было еще одно специальное решение по 740 автомобилям, которые ввезены были аналогичным образом в 2020 году. По ним срок их перехода в товары союза наступит в мае 2025 года», — сообщил глава ведомства.

После вступления Армении в ЕАЭС (Евразийский Экономический Союз) в 2014 году и снятия некоторых ограничений в 2018, автомобили на армянском учете получили право находится на территории Российской Федерации бессрочно, поскольку само понятие «временного ввоза» для них было упразднено. Автомобилистов привлекают цены на машины из Армении, однако покупатели сталкиваются с проблемами «растаможки».