Глава ЕК предложила создать суд для «расследования агрессии России»

Брюссель, , 12:35 — REGNUM По ситуации на Украине может быть создан специальный международный суд. Он при поддержке ООН должен расследовать и вынести решение по «агрессии России». С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Флаг Евросоюза

В распространенном заявлении руководителя ЕК говорится, что комиссия рассчитывает на максимальную международную поддержку при создании этого судебного органа.

«Продолжая поддерживать международный уголовный суд, мы предлагаем создать специальный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России», — говорится в инициативе Урсулы фон дер Ляйнен.

Напомним, в мае 2022 года депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, в которой призвали Евросоюз создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений на Украине и наказания виновных.

«Расследование в отношении российских лидеров и военачальников, а также их союзников по делу о преступлении агрессии против Украины должен провести специальный международный трибунал», — было сказано в резолюции.