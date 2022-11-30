Еврокомиссия предложила создать специальный суд по Украине
Глава ЕК предложила создать суд для «расследования агрессии России»
Брюссель, 30 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. По ситуации на Украине может быть создан специальный международный суд. Он при поддержке ООН должен расследовать и вынести решение по «агрессии России». С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В распространенном заявлении руководителя ЕК говорится, что комиссия рассчитывает на максимальную международную поддержку при создании этого судебного органа.
Напомним, в мае 2022 года депутаты Европарламента (ЕП) одобрили резолюцию, в которой призвали Евросоюз создать специальный международный трибунал для расследования военных преступлений на Украине и наказания виновных.
«Расследование в отношении российских лидеров и военачальников, а также их союзников по делу о преступлении агрессии против Украины должен провести специальный международный трибунал», — было сказано в резолюции.