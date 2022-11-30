Москва, 30 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Процесс перехода России от Болонской системы к новой образовательной схеме должен реализовываться спокойно. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

«Болонская система возникла по одной причине. Она была связана с тем, чтобы наши дипломы могли приниматься и котироваться за рубежом», — цитирует Красникова пресс-служба Минпросвещения РФ.

Глава РАН подчеркнул, что он не поддерживает мгновенный переход из одной системы в другую, поскольку идёт не созидательная, а разрушающая тенденция. Он напомнил, что лишь недавно были созданы «в непростых условиях» бакалавриат и магистратура, и мгновенно уйти от сложившейся схемы будет непросто.

Красников также полагает, что развитие специалитета нужно проводить, однако переход нужно осуществлять спокойно