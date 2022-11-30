Москва, 30 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ситуация с ввозом лекарств в Россию спокойная. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.

Kremlin.ru Владимир Булавин

«В этом году ввезено 127,5 тысяч тонн лекарственных средств. Это на 4,5% меньше, чем в прошлом году, но на 20% больше 2000 года. Мы вот этот небольшой процент спада ввоза объясняем тем, что изменилась ковидная ситуация в стране, и противковидные лекарства стали менее востребованы», — сказал он.

Глава службы отметил, что лекарства не попали под санкции.

«Поэтому основным поставщиком лекарств является Европейский союз, на который приходится 60% этих лекарств. Лидерами и партнерами по данному направлению главными остаются Германия, Франция, Болгария и Италия. Ситуация, на мой взгляд, выглядит достаточно спокойно», — пояснил Булавин.

Лекарства «еще не попали под санкции», добавил он.