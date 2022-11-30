Кишинёв, 30 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило новые тарифы на электроэнергию. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба НАРЭ.

Torange.biz Рост тарифов ЖКХ

Сообщается, что для абонентов компании Premier Energy, снабжающей электроэнергией центр и юг страны, тариф вырастет на 23% — до 5,91 лея (около 19 рублей) за кВт⋅ч. В остальных регионах, где работает Furnizarea Energiei Electrice Nord, цены на электроснабжение поднимают на 16% — до 5,6 леев (около 18 рублей) за кВт⋅ч.

Новые тарифы вступят в силу, когда их обнародуют на сайте «Официальный вестник». Это будет пятым повышением стоимости электроэнергии. Последний раз её увеличили 4 ноября в среднем примерно на 50%.

Напомним, с 1 ноября Молдавия прекратила покупать наиболее дешёвую в регионе электроэнергию в Приднестровье, договорившись о поставках с Румынией и киевским режимом. 4 ноября тарифы на электричество подняли в среднем примерно на 50%. При этом Румыния продает Молдавии электроэнергию вдвое дороже, чем на внутреннем рынке.