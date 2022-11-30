Москва, , 12:26 — REGNUM В Москве сотрудники полиции и Следственного комитета (СК) РФ выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника на соревнованиях по волейболу 29 ноября. Юного спортсмена успели доставить в больницу, где медики констатировали его смерть, — передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информированный источник.

Волейбол (сс) KeithJJ

ЧП случилось в школе № 1279 «Эврика» в Юго-Западном округе столицы вечером 29 ноября. После окончания матча по волейболе одному из школьников внезапно стало плохо.

«Позже охранник рассказал полиции, что ученик потерял сознание, у него начались судороги. Мальчику начали оказывать первую помощь и вызвали скорую. Во время погрузки в карету скорой он якобы еще был в сознании, однако в больнице врачи констатировали его смерть», — рассказал собеседник агентства.

Следователям предстоит выяснить, проходил ли спортсмен соответствующие обследования для допуска к состязаниям и почему на соревнованиях не дежурил наряд скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, смерть подростка наступила от острой сердечной недостаточности. Никаких травм и видимых повреждений при первичном осмотре тела эксперты не обнаружили.