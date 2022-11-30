Соглашение между правительствами РФ и Кипра о гуманитарных операциях внесено в Госдуму

Москва, , 12:25 — REGNUM Российско-кипрское межправительственное соглашение о взаимодействии в проведении гуманитарных операций при возникновении кризисных ситуаций правительство России внесло на ратификацию в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Соглашение направлено на создание условий для проведения гуманитарных операций, включая эвакуацию граждан с территории третьих стран, с использованием территории и инфраструктуры Республики Кипр.

Документом предусмотрен механизм использования в упрощенном порядке военными кораблями и военными воздушными судами направляющего государства портов, аэропортов и воздушного пространства принимающего государства, что позволит упростить процедуру привлечения военной техники для участия в гуманитарных операциях.

Операция по эвакуации российских граждан, доставка грузов гуманитарной помощи, а также участие российского персонала в проведении гуманитарной операции с использованием территории Кипра будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований в рамках подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации» государственной программы «Внешнеполитическая деятельность», а также за счет средств резервного фонда правительства России.