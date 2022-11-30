Страны ЕС винят США в проблемах на континенте — Politico

Брюссель, , 12:22 — REGNUM Страны Евросоюза (ЕС) винят США в энергетическом и экономическом кризисах, сообщает газета Politico.

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Издание отмечает, что лидеры европейских стран «указывают на другую сторону Атлантики», как только на континенте начинаются проблемы. Так, Запад вновь обвиняет США в том, что они «ставят превыше всего могущественный доллар».

«Такую позицию нельзя считать вполне трезвой, т. к. продажа больших объемов газа и оружия — лишь капля в море для экономики США. Европа, обеспокоенная выросшими ценами на газ, по собственной вине оказалась зависимой от газа из РФ и отказалась от атомных электростанций», — пишет Politico, утверждая, что США выигрывают от спроса на оружие среди членов НАТО, но в таком же выигрыше могли бы оказаться и оборонные компании ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европе считают, что США воспользовались конфликтом на Украине ради собственной выгоды.

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