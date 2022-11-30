Умер экс-председатель КНР Цзян Цзэминь
Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в Шанхае
Пекин,
30 ноября 2022, 12:21 — REGNUM Бывший председатель Китайской Народной Республики (КНР) Цзян Цзэминь ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом 30 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.
«Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно, 30 ноября 2022 г. в 12 ч 13 мин. скончался в Шанхае — в возрасте 96 лет», — сообщили в эфире телеканала.
Цзян Цзэминь занимал должность председателя КНР в период с 27 марта 1993 года по 15 марта 2003 года.
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История вопроса
Уход из жизни крупных политических деятелей всегда вызывает некоторый резонанс в обществе, даже в тех случаях, когда карьера политика завершилась достаточно давно.
В зависимости от характера политической системы и занимаемого в ней места, смерть действующего политика, занимающего высокое положение, может привести к значительным политическим осложнениям и даже изменению политического курса государства. Обычно серьёзные политические осложнения вызывает смерть действующего политика в результате насильственных действий или при неясных обстоятельствах, позволяющих предполагать такое.
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