Пекин, 30 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Бывший председатель Китайской Народной Республики (КНР) Цзян Цзэминь ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом 30 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

Цзян Цзэминь

«Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно, 30 ноября 2022 г. в 12 ч. 13 мин. скончался в Шанхае — в возрасте 96 лет», — сообщили в эфире телеканала.

Цзян Цзэминь занимал должность председателя КНР в период с 27 марта 1993 года по 15 марта 2003 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель Китая в ООН Гэн Шуан потребовал от Турции и Израиля прекратить атаки на Сирию.