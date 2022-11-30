Глава ФТС России рассказал о коррупции в ведомстве
Глава ФТС России рассказал о коррупции в ведомстве и проблемах с дисциплиной
Москва,
30 ноября 2022, 12:20 — REGNUM В работе Федеральной таможенной службы кроме успехов и достижений есть остаются отдельные проблемные вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.
Владимир Булавин
Kremlin.ru
«Все еще выявляются факты нарушения исполнительской дисциплины и сбои в принятии решений на местах. Не изжиты элементы коррупции, есть еще над чем работать с бизнесом и в области донастройки технологических процессов», — сказал глава ФТС России.
По его словам, ведомство принимает все возможные меры по оперативному наведению порядка.
История вопроса
Таможенное оформление – это процедура при перемещении через таможенную границу товаров, личных вещей или транспортных средств. Таможенное оформление является условием пропуска указанных в законодательстве предметов через границу.
Таможенное оформление перемещаемых через границу товаров может производить сам их владелец или нанятый им профессиональный таможенный представитель.
Таможенное оформление включает в себя составление таможенной декларации владельцем груза, проверку правильности оформления документа и оценки стоимости груза работником таможни и проверку соответствия реального груза документам.
Целью таможенного оформления является контроль правильности внесения в государственный бюджет платежей (пошлин) за перемещение товаров через границу. Пошлины устанавливаются государством с целями регулирования производства и ввоза/вывоза каких-либо товаров, а также для пополнения госбюджета.