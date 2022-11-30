Москва, 30 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В работе Федеральной таможенной службы кроме успехов и достижений есть остаются отдельные проблемные вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.

Kremlin.ru Владимир Булавин

«Все еще выявляются факты нарушения исполнительской дисциплины и сбои в принятии решений на местах. Не изжиты элементы коррупции, есть еще над чем работать с бизнесом и в области донастройки технологических процессов», — сказал глава ФТС России.

По его словам, ведомство принимает все возможные меры по оперативному наведению порядка.