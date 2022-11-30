ЕК предложила создать фонд для помощи Киеву из €319 млрд замороженных российских активов

Брюссель, , 12:19 — REGNUM Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных российских активов и распоряжаться им для оказания помощи Киеву. Общая сумма средств, которые оказались замороженными составляет более €319 млрд. Эти средства должны быть направлены для восстановлении Украины. С таким заявлением 30 ноября обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Она уточнила, что ЕК заблокировала €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российского бизнеса. Для управления ими необходимо в ближайшее время создать некую структуру, которая будет направлять их в инвестиции и доходы использовать для помощи Киеву.

«В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», — заявила глава ЕК.

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