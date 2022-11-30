ЕК предложила создать фонд для Украины из замороженных российских активов
ЕК предложила создать фонд для помощи Киеву из €319 млрд замороженных российских активов
Брюссель,
30 ноября 2022, 12:19 — REGNUM Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных российских активов и распоряжаться им для оказания помощи Киеву. Общая сумма средств, которые оказались замороженными составляет более €319 млрд. Эти средства должны быть направлены для восстановлении Украины. С таким заявлением 30 ноября обратилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она уточнила, что ЕК заблокировала €300 млрд резервов Центробанка РФ и €19 млрд частных средств российского бизнеса. Для управления ими необходимо в ближайшее время создать некую структуру, которая будет направлять их в инвестиции и доходы использовать для помощи Киеву.
«В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», — заявила глава ЕК.
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.