Путин указал на необходимость оказания медицинских услуг по месту проживания людей

Москва, , 12:19 — REGNUM Одним из приоритетных вопросов для российских властей является развитие здравоохранения. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов, участие в которой глава государства принимает в режиме видеоконференции.

В поликлинике Rosminzdrav.ru

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Говоря о строительстве социальных объектов и расходах на эту сферу, российский лидер отметил, что главное ― не цифры сами по себе, не статьи расходов, «те реальные изменения, которые происходят, возможности, которые открываются для граждан».

«И одна из приоритетных сфер, конечно же, здравоохранение. Люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Об этом мы говорили не раз, говорим постоянно», ― подчеркнул Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он добавил, что для этого в регионах страны реализуются комплексные программы модернизации первичного звена, улучшается оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.

Как сообщалоИА REGNUM, согласно постановлению правительства России, в 2023–2025 годах будет увеличен объём субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи для субъектов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями. Эта работа ведётся в рамках поручения президента России Владимира Путина.

Отмечается, что постановление касается Магаданской области, Якутии, Камчатского края, Чукотского и Ненецкого автономных округов. В 2023 году эти регионы дополнительно получат 4,6 млрд рублей, в 2024-м — 4,9 млрд рублей, в 2025-м — 5,2 млрд рублей.