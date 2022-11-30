Путин: люди должны получать качественные медуслуги там, где они живут
Путин указал на необходимость оказания медицинских услуг по месту проживания людей
Москва, 30 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Одним из приоритетных вопросов для российских властей является развитие здравоохранения. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов, участие в которой глава государства принимает в режиме видеоконференции.
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Говоря о строительстве социальных объектов и расходах на эту сферу, российский лидер отметил, что главное ― не цифры сами по себе, не статьи расходов, а «те реальные изменения, которые происходят, возможности, которые открываются для граждан».
Он добавил, что для этого в регионах страны реализуются комплексные программы модернизации первичного звена, улучшается оказание медицинской помощи больным с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства России, в 2023–2025 годах будет увеличен объём субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи для субъектов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями. Эта работа ведётся в рамках поручения президента России Владимира Путина.
Отмечается, что постановление касается Магаданской области, Якутии, Камчатского края, Чукотского и Ненецкого автономных округов. В 2023 году эти регионы дополнительно получат 4,6 млрд рублей, в 2024-м — 4,9 млрд рублей, в 2025-м — 5,2 млрд рублей.