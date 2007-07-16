Санкт-Петербург, 30 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. На протяжении одного месяца намерены решить все формальности по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) власти Ирана. Об этом 30 ноября рассказал заместитель иранского министра торговли, промышленности и шахт, глава Организации развития торговли страны Алиреза Пейманпак в ходе международного форума «Российский промышленник», который проходит в Санкт-Петербурге.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Учитывая то, что в течение месяца закончатся финальные договоренности и формальности о присутствии Ирана в ЕАЭС, это может быть положительным фактором, который скажется на совместном сотрудничестве», — приводит его слова ТАСС.

Также Пейманпак уточнил, что иранская сторона заинтересована в создании свободной экономической зоны вместе с ЕАЭС, для чего готова к предоставлению инфраструктуры своих морских портов, чтобы реализовывать соответствующие проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, проведение которого намечено на 9 декабря в Бишкеке.