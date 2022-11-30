При пожаре на ТЭЦ в Перми пострадали два человека

Пермь, , 12:17 — REGNUM От пожара, начавшемся 30 ноября на ТЭЦ-9 в Перми, пострадали два человека. Об этом РИА Новости сообщили в региональном минздраве.

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По данным журналистов, в настоящее время пострадавшим оказывают помощь.

Сведений о погибших нет.

В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что загорелась кровля котло-турбинного цеха. Борьба с пожаром продолжается.

Стоит отметить, что ТЭЦ-9 является самой крупной тепловой электростанцией в городе.

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