Москва, 30 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На административных границах с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями отменен таможенный контроль и прекращено совершение таможенных операций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.

Kremlin.ru Владимир Булавин

«В ближайшей перспективе нам предстоит решить первоочередные задачи по созданию и становлению таможенных органов в новых субъектах России, налаживанию в них таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности в рамках российского правового поля», — сказал Булавин.

По его словам, на административных границах с новыми регионами остались только операторы таможенных инспекционно-досмотровых комплексов, привлеченные к работе по содействию пограничной службе ФСБ России и правоохранительным органам в обеспечении национальной безопасности.

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