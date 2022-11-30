Глава ФТС рассказал, как будет работать таможня в новых регионах России
Москва, 30 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. На административных границах с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями отменен таможенный контроль и прекращено совершение таможенных операций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.
«В ближайшей перспективе нам предстоит решить первоочередные задачи по созданию и становлению таможенных органов в новых субъектах России, налаживанию в них таможенного администрирования и внешнеэкономической деятельности в рамках российского правового поля», — сказал Булавин.
По его словам, на административных границах с новыми регионами остались только операторы таможенных инспекционно-досмотровых комплексов, привлеченные к работе по содействию пограничной службе ФСБ России и правоохранительным органам в обеспечении национальной безопасности.
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