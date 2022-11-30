Ереван, 30 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями большую роль играет доступность лечения болезни. Об этом в ходе VII Российско-армянского форума по здравоохранению заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

https://ulgov.ru/ В Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде

«Когда мы говорим об онкологических заболеваниях, то важна в первую очередь доступность», — сказал Мурашко.

Министр рассказал, что в стране появляется определённая конкуренция между медицинскими заведениями на федеральном уровне и в регионах. Он подчеркнул, что это связано с тем, что технологии лечения онкологических заболеваний являются одинаковыми и доступны в разных субъектах страны, что заставляет медиков выполнять свой функционал на более качественном уровне.

По его словам, федеральным центрам необходимо демонстрировать хорошие результаты и являться примером для других учреждений.

Мурашко также рассказал о существовании в России новых подходов в схеме лечения онколозаболеваний, а также новых лекарств.

Министр подчеркнул, что в стране за последнее время широкое распространение получила химиотерапия, а также производится крупное число российских лекарств. Помимо этого, своё развитие получает и новое направление — производство диагностических и лечебных радиофармпрепаратов, такая терапия уже реализуется в лечебных центрах.

Мурашко отметил, что все перечисленные факторы позволяют давать пациентам, в том числе имеющим злокачественные онкозаболевания, не только надежду, но и шанс вылечиться.