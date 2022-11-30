Углегорск, ДНР, , 12:06 — REGNUM Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Углегорску в ДНР. Об этом 30 ноября сообщает совместный центр контроля и координации (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«В 10:30 мск прилетели ракеты HIMARS в Углегорск. Повреждена тяговая подстанция», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в результате обстрела объектов энергоснабжения Курской области со стороны ВСУ Суджанский и Кореневский районы частично оказались обесточены.

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