Углегорск, ДНР, 30 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по Углегорску в ДНР. Об этом 30 ноября сообщает совместный центр контроля и координации (СЦКК).

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«В 10:30 мск прилетели ракеты HIMARS в Углегорск. Повреждена тяговая подстанция», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в результате обстрела объектов энергоснабжения Курской области со стороны ВСУ Суджанский и Кореневский районы частично оказались обесточены.