Урсула фон дер Ляйен обнародовала число погибших киевских военных в ходе СВО

30 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Заявив о потерях ВСУ с начала СВО, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула, сколько европейских наёмников погибли на Украине.

ИА REGNUM, , 13:14 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября обнародовала размер ущерба киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине (600 миллиардов евро) и заявила о гибели более 100 тыс. военных. По её словам, потери среди гражданских составили 20 тыс. человек.

Военные Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Данные о потерях среди наёмников, воюющих на стороне ВСУ, обнародованы не были. Тем не менее известно, что за 10 месяцев СВО погибли более 1200 польских наёмников. И их число продолжает расти: уже возникла проблема с захоронением, поскольку тела продолжают прибывать с Украины.

Читайте также: Свыше 1,2 тыс. польских наёмников погибли в зоне СВО

Читайте также: Воюющие на стороне ВСУ польские наёмники несут колоссальные потери

Для отвлечения от катастрофических потерь руководство боевиков преступного киевского режима осуществляет подготовку диверсии на Одесском припортовом заводе, сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в своём телеграм-канале. По его словам, террористы намерены осуществить подрыв хранилищ химической продукции завода с последующим обвинением России в создании техногенной катастрофы.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

Читайте также: Марочко: Киев готовит очередную провокацию в Одессе

Большие потери ВСУ несут еще и по причине непрекращающихся дождей: киевские националисты стали жаловаться, что их окопы постепенно превращаются в болото. Как пишет Reuters, для расчистки затопленных траншей украинским военным приходится использовать ведра. К тому же плохая погода сильно затрудняет маневрирование войск, а также эвакуацию раненых.

Путин загнал Украину в ловушку, признал 29 ноября экс-командующий Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк. По его словам, на бахмутском направлении российские войска создали так называемый огневой мешок для «перемалывания украинских сил», передает слова Кларка CNN. Это может заставить ВСУ просить руководство о прекращении огня.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Путин победит. Так что есть места, где украинцы действительно должны держаться. Они окопались, держатся, но несут большие потери», — сказал Кларк.

Спустя сутки после взятия русскими войсками ряда населенных пунктов под Артёмовском украинские чиновники продолжают молчать о катастрофической для ВСУ обстановке под городом.

«В районе Артёмовска, который является важным транспортным узлом для снабжения группировки украинских войск в Донбассе, украинские боевики понесли потери до 500 человек. Окружение Артёмовска российскими силами продолжается по плану», — информирует первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Александр Малькевич (сс) SERGEY MINNIGALIN

Тем временем глава офиса Зеленского Андрей Ермак, как и его начальник, ничего не написал об обстановке в Артёмовске и огромных потерях. Зато запостил очередное эмодзи. Советник главы МВД Антон Геращенко постит пропагандистские вбросы о том, что взять город якобы невозможно. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, предпочел бороться с УПЦ МП, чем освещать смерть 250 украинцев в сутки под Бахмутом, — проанализировали в канале readovkanews.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября было обнародовано видеообращение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обозначившей потери киевского режима с начала специальной военной операции России: они превысили 100 тыс. военных и более 20 тыс. гражданских лиц.

Читайте также: Еврокомиссия: потери ВСУ с начала СВО составили свыше 100 тыс. военных