Путин заявил о необходимости расселять жителей России из трущоб

Москва, , 12:05 — REGNUM Российским властям необходимо расселять аварийное жилье, переселяя людей из трущоб. Об этом 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия социальных объектов.

Владимир Путин Kremlin.ru

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — сказал он.

Также глава Российского государства отметил, что в данный момент будет рассмотрено жильё, предназначенное для расселения из ветхого жилья в Архангельской области, и добавил, что вместе с жилыми домами в регионах РФ строят объекты коммунального хозяйства и ведётся благоустройство городов и посёлков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о выполнении планов по строительству соцобъектов в нашей стране.