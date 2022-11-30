Глава ФТС РФ рассказал о масштабах ввоза товаров по параллельному импорту
ФТС России: по параллельному импорту ввезли критически важных товаров почти на $17 млрд
Москва,
30 ноября 2022, 12:05 — REGNUM Легализация параллельного импорта стала значимой мерой для поступления на российский рынок важной для экономики продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.
Владимир Булавин
Kremlin.ru
«С мая по октябрь ввезено почти 2 млн тонн критически важных для нашей промышленности товаров на сумму почти 17 млрд долларов», — сказал он.
Глава ФТС отметил, что параллельный импорт не означает контрафакт.
«Речь идет о качественных, оригинальных изделиях тех правообладателей, которые предпочитают пол разным причинам участвовать в общеустановленном товарообороте», — добавил Булавин.
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История вопроса
После государственного переворота в Киеве и референдума о вхождении Крыма в состав России в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран начали вводить антироссийские санкции, касающиеся как конкретных граждан Российской Федерации, так и компаний. С годами страны Запада только усиливали антироссийские санкции, ища для этого новые поводы. Так, власти США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы и, хотя обвинения так и не получили подтверждения, ввели новые санкции. Также Россию обвиняли на Западе в кибератаках и вводили за это санкции. После инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который якобы был отравлен российскими агентами (подтверждения этому так и не были найдены), был введен очередной пакет санкций против России.
Российские власти как могли отвечали на санкции со стороны Запада. Наиболее жесткие контрмеры - это эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ. Также Россия стала запрещать въезд на свою территорию ряду официальных лиц США, Канады, Японии и Евросоюза.