ФТС России: по параллельному импорту ввезли критически важных товаров почти на $17 млрд

Москва, , 12:05 — REGNUM Легализация параллельного импорта стала значимой мерой для поступления на российский рынок важной для экономики продукции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.

Владимир Булавин Kremlin.ru

«С мая по октябрь ввезено почти 2 млн тонн критически важных для нашей промышленности товаров на сумму почти 17 млрд долларов», — сказал он.

Глава ФТС отметил, что параллельный импорт не означает контрафакт.

«Речь идет о качественных, оригинальных изделиях тех правообладателей, которые предпочитают пол разным причинам участвовать в общеустановленном товарообороте», — добавил Булавин.

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