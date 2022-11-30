Минсельхоз РФ предлагает продлить запрет на экспорт риса на полгода

Москва, , 12:04 — REGNUM Запрет на экспорт за рубеж риса и рисовой крупы может быть продлён до 30 июня 2023 года. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов, сообщает ИА REGNUM.

Рис Steven Depolo

«В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Автором проекта постановления является Минсельхоз РФ.

Отмечается также, что о соответствующем решении Минэкономразвития РФ обязано сообщить Евразийскую экономическую комиссию.

Согласно документу, министерство экономического развития России должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении временного запрета.