Москва, 30 ноября 2022, 12:05 — REGNUM В стране идёт по плану ввод в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы, заявил 30 ноября на церемонии открытия новых и реконструированных объектов инфраструктуры в регионах президент РФ Владимир Путин.
Упомянув о наличии сложностей у страны, президент отметил, что «все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются».
Напомним, в июне президент отмечал, что РФ по обеспеченности населения жильём всё ещё заметно отстаёт от многих других стран.
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