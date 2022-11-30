Путин заявил, что в России ввод в эксплуатацию ключевых объектов соцсферы идёт по плану

Москва, , 12:05 — REGNUM В стране идёт по плану ввод в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы, заявил 30 ноября на церемонии открытия новых и реконструированных объектов инфраструктуры в регионах президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Упомянув о наличии сложностей у страны, президент отметил, что «все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются».

Напомним, в июне президент отмечал, что РФ по обеспеченности населения жильём всё ещё заметно отстаёт от многих других стран.

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