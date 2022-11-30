Вашингтон, , 11:56 — REGNUM В Европе считают, что США воспользовались конфликтом на Украине ради собственной выгоды. Об этом 30 ноября сообщает издание Politico.

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«Европейские чиновники пытаются обвинить американцев в нынешней депрессии континента, вменяя им то, что они поставили доллар превыше всего, опустившись так низко, что воспользовались войной на Украине ради собственной выгоды», — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что обвинение Вашингтона в предполагаемой спекуляции оружием «не менее беспочвенно», так как большая часть оборудования была передана США Украине «в дар» на безвозвратной основе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ обстреляли Амвросиевку в ДНР из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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