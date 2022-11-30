Глава ФТС откровенно рассказал о нуждах сотрудников таможни

Москва, , 11:55 — REGNUM Российской таможне нужны дополнительные средства на улучшение содержания сотрудников службы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.

Владимир Булавин Kremlin.ru

«Единственное, о чем нужно откровенно сказать, не удалось добиться выделения дополнительных денежных средств на обеспечение жильем и повышение зарплат таможенникам», — сказал глава ФТС.

Также он добавил, что утверждена и реализуется стратегия развития таможенной службы до 2030 года.

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