В ФТС заявили о нехватке средств на жилье и повышение зарплат таможенникам
Глава ФТС откровенно рассказал о нуждах сотрудников таможни
Москва,
30 ноября 2022, 11:55 — REGNUM Российской таможне нужны дополнительные средства на улучшение содержания сотрудников службы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин на «правительственном часе» в Совфеде.
Владимир Булавин
Kremlin.ru
«Единственное, о чем нужно откровенно сказать, не удалось добиться выделения дополнительных денежных средств на обеспечение жильем и повышение зарплат таможенникам», — сказал глава ФТС.
Также он добавил, что утверждена и реализуется стратегия развития таможенной службы до 2030 года.
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История вопроса
Таможенное оформление – это процедура при перемещении через таможенную границу товаров, личных вещей или транспортных средств. Таможенное оформление является условием пропуска указанных в законодательстве предметов через границу.
Таможенное оформление перемещаемых через границу товаров может производить сам их владелец или нанятый им профессиональный таможенный представитель.
Таможенное оформление включает в себя составление таможенной декларации владельцем груза, проверку правильности оформления документа и оценки стоимости груза работником таможни и проверку соответствия реального груза документам.
Целью таможенного оформления является контроль правильности внесения в государственный бюджет платежей (пошлин) за перемещение товаров через границу. Пошлины устанавливаются государством с целями регулирования производства и ввоза/вывоза каких-либо товаров, а также для пополнения госбюджета.