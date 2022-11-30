Чебоксары, , 11:52 — REGNUM Во вторник, 29 ноября, депутаты Госсовета Чувашии приняли республиканский бюджет на трехлетний период. По словам спикера парламента Леонида Черкесова, «регион впервые планирует доходы на следующий год даже больше, чем доходы текущего года после всех уточнений». Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются в объеме около 80,2 млрд рублей с ростом к уровню первоначально утвержденного плана текущего года почти на 20%. При этом рост собственных доходов запланирован более чем на 21%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чувашия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Леонид Черкесов отметил, что, несмотря на дефицит бюджета почти в 3 млрд рублей, «все социальные обязательства перед жителями республики будут выполнены, а все социальные значимые проекты будут финансово обеспечены и исполнены».

62% средств бюджета направят на социальную сферу. Особое внимание будет уделено программам по благоустройству дворов, детских спортивных площадок, водоснабжения и теплоснабжения, строительства и капитального ремонта школ, сельских клубов, а также программе цифровой трансформации. Заложены средства на развитие села, дорожной и транспортной инфраструктуры. Усилятся молодежное и туристическое направления. В бюджете заложены субсидии на строительство лыжероллерной трассы при спортивной школе олимпийского резерва №2 в сумме 730,2 млн рублей.

Глава Чувашии Олег Николаев, говоря о бюджете, отметил «самое главное»: «Мы в нем учли решение «горящих» вопросов. В частности, это строительство аварийных школ и решение таких застарелых проблем, как завершение строительства группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов, реконструкция стадиона «Волга», начало строительства лыжероллерной трассы, а это, в свою очередь, завершение биатлонного центра. Главное, что мы поступательно решаем задачи стратегического комплексного развития республики».

Леонид Черкесов в своем выступлении отметил, что запланированы дополнительные средства на повышение заработной платы работников бюджетной сферы, материальную поддержку многодетных семей и детей-сирот.

Если бюджет следующего года сформирован «по нарастающей», то 2024 и 2025 годы пока не столь оптимистичны: доходы запланированы на уровне 72,8 млрд рублей и 65,0 млрд рублей соответственно.

В ходе сессии спикер как пример максимально эффективного использования бюджетных средств привел газификацию Заволжской территории Чебоксар. Жители этого района десятилетиями ждали прихода природного газа. Теперь эта историческая проблема нашла своё решение.

«Программа газоснабжения, газификации и догазификации населенных пунктов для Чувашии имеет архиважное значение. У жителей республики, которые до сих пор не могли пользоваться голубым топливом, благодаря этой программе и государственной поддержке, теперь появляется возможность подключиться к газу. Один из первых — значительных пунктов этой программы был успешно реализован в Чувашии ровно месяц назад. Жители Заволжья — а это более 1700 домовладений — получили долгожданную возможность пользоваться природным газом»,— отметил Черкесов.

С принятием бюджета работа депутатов не заканчивается. «Теперь задача депутатского корпуса — контролировать исполнение и пополняемость бюджета, заложенные средства должны быть реализованы максимально эффективно», — подчеркнул спикер чувашского парламента.