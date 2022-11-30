Киев, , 11:51 — REGNUM В захваченной режимом Киева части Запорожской области объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 30 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога! Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

При этом уточняется, что воздушная тревога в Ореховской территориальной общине (административный центр — город Орехов) была объявлена в 11:15 мск.

Также ранее режим воздушной тревоги был объявлен в Сумской и Харьковской областях на захваченной Киевом территории Украины, а также на оккупированных боевиками ВСУ частях Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска ведут зачистку посёлка Курдюмовка в регионе.