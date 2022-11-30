Москва, 30 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. До полноценного урегулирования всех озабоченностей России в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ещё далеко, однако некоторый прогресс в этом вопросе есть. Об этом 30 ноября заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

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«Сохраняется и серьезная проблема недобросовестного вывода американской стороной части своих СНВ из-под засчета по Договору. На предыдущих этапах нам удалось несколько продвинуться в решении одного из аспектов данной проблемы», ― указал в беседе с РИА Новости дипломат, подчеркнув, что эта тема для Москвы является «приоритетной в контексте ДСНВ».

По его словам, таковой она и останется «до момента, когда имеющиеся проблемные вопросы будут окончательно разрешены удовлетворяющим для российской стороны образом», а пока «необходимо закрепить и развить тот частичный прогресс, которого ранее с большим трудом удалось достигнуть».

При этом представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что пока преждевременно прогнозировать возможные ответные шаги России в связи с проблемой искусственного выведения США ряда стратегических наступательных вооружений из засчета по Договору. По его словам, опыт взаимоотношений с США вынуждает готовиться к любым вариантам развития событий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее встреча по вопросам ДСНВ между Россией и США, запланированная на 29 ноября — 6 декабря в Каире, была перенесена на неопределённый срок. В посольстве США в Москве указали, что «Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты».

Как пояснил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, на решение об отмене заседания двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ повлияла ситуация вокруг Украины и то, что США не захотели считаться с приоритетами России по ряду направлений.