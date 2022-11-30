Москва, 30 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил композитора Эдуарда Артемьева с 85-летием. Об этом сообщили 30 ноября в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Президент России пожелал юбиляру здоровья, благополучия и неиссякаемого вдохновения.

«Примите тёплые поздравления с 85-летним юбилеем. И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как выдающегося композитора, талантливого, бесконечно увлечённого творчеством человека. Вы блестяще реализовали своё щедрое дарование в разных музыкальных жанрах, стилях и направлениях, создали замечательные оперные, симфонические, эстрадные произведения. И конечно, самой искренней любовью пользуются Ваши прекрасные, знакомые всем мелодии, которые украшают многие популярные кинофильмы», — поздравил Владимир Путин народного артиста России, лауреата Государственных премий РФ.

Напомним, произведения Эдуарда Артемьева звучат в более чем 270 фильмах, среди них «Сталкер» Андрея Тарковского, «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», «Двенадцать» Никиты Михалкова, «Курьер» Карена Шахназарова. В 2017 году композитор был удостоен премии «Золотая маска».