Донецк, , 11:45 — REGNUM На одной из шахт в Макеевке Донецкой Народной Республике (ДНР) произошёл пожар. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Пожар

«В 04:39 (совпадает с мск) на аварийном участке обнаружено задымление, проводится разведка. Выявлен очаг горения на аварийном участке, за перемычкой № 32, горение элементов крепи. Горноспасатели приступили к тушению водой от рукавной линии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в шахте на момент возникновения возгорания находились семь человек, из числа которых в 05:55 шестеро поднялись на поверхность и один остался в шахте для поддержания жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что серьёзное задымление наблюдается в данный момент в районе ТЭЦ-9 в Перми.