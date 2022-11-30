Бахмут, ДНР, 30 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Российские войска ведут зачистку посёлка Курдюмовка в ДНР, заявил 30 ноября врио главы региона Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

Денис Пушилин «Зачистка Курдюмовки идёт».

Он добавил, что также от ВСУ продолжается освобождение территорий в районе Дзержинска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об освобождении Курдюмовки от ВСУ объявил глава Горловки Иван Приходько.

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